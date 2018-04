Poschiavo sarà uno dei teatri svizzeri che accolgono Steps

Il 26 e 27 aprile.

Il 26 e 27 aprile Poschiavo sarà uno dei trentasei teatri svizzeri che accolgono spettacoli di danza del principale festival svizzero della danza, Steps. Poschiavo accoglie lo spettacolo “Take Off!” con The Swiss Bachelors of Dance. Prima volta a Poschiavo, ma altresì prima volta che i danzatori e le danzatrici in erba della ZHdK di Zurigo si esibiscono con i loro omologhi della Manufacture di Losanna, le uniche due scuole universitarie svizzere che dal 2014 offrono un bachelor in danza contemporanea. Appuntamento nelle palestre comunali dalle 20.

Orgoglio

Poschiavo spicca tra i nomi delle principali città svizzere i cui teatri accolgono spettacoli di Steps, il Festival della danza del Percento culturale Migros che dal 1988 invita una dozzina di compagnie di ballo provenienti dalla Svizzera e da tutto il mondo a compiere una tournée nel Paese. Dal 12 aprile al 5 maggio 2018, su 36 palcoscenici si tengono più di 80 rappresentazioni, molte delle quali sono una prima assoluta in Svizzera. Steps è dedicato in tutto e per tutto alla versatilità e presenta un ampio ventaglio di stili diversi appartenenti alla danza contemporanea. Il Festival, la più grande biennale di danza contemporanea della Svizzera e patrocinato dal consigliere federale Alain Berset, accoglie oltre 30000 spettatori.