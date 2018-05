Ad Elena Travaini è stato assegnato il Premio TOYP Italia 2018 in data 5 maggio 2018 ed è stata candidata per il premio a livello mondiale.

A Elena Travaini il Premio TOYP Italia 2018

TOYP il “Ten Outstanding Young People” (Dieci giovani eccezionali) è un riconoscimento a livello mondiale, gestito dalla Junior Chamber Organization, JCI, organizzazione creata nel 1915, presente in 124 nazioni e riconosciuta da Onu, Unesco e Consiglio d’Europa, per la promozione di talenti tra i 18 e i 40 anni.

Premio TOYP Mondiale

Elena Travaini, selezionata come rappresentante regionale della Lombardia, ha ottenuto il premio nazionale 2018 nella categoria “Crescita Personale”. “Un riconoscimento del successo conseguito grazie all’impegno nel superare una condizione di partenza gravemente svantaggiata.- Si legge in una nota stampa – Il prossimo passaggio è la candidatura al premio TOYP MONDIALE. Proprio per questo Elena ha bisogno del vostro sostegno e della vostra condivisione. Se dovesse passare la prima selezione tra oltre 120 nazioni dovremmo sostenerla in tutta Italia perchè possa passare anche la seconda selezione ed avere accesso alla terza ed ultima. Condividete questo video affinché diventi virale e si crei una rete di persone sempre piu grande”. Il video è presente su Facebook, chi vuole può condividerlo sulla propria pagina oppure lasciare semplicemente il proprio like, l’obbiettivo è farlo diventare virale.