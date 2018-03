Boom sonico: dopo la paura iniziale vissuta questa mattina a causa dei due forti boati avvertiti in tutta la Lombardia, la preoccupazione ha lasciato il posto all’ironia. Ecco le GIF più belle postate in rete.

Boom sonico: sul web dopo la paura spazio all’ironia

Prima boom sonico, poi boom ironico. Sul web già da un paio d’ore circolano frasi e immagini che sdrammatizzano quanto avvenuto questa mattina. Quando, lo ricordiamo, poco dopo le 11 è scattato un allarme generale per due fortissimi boati avvertiti distintamente in tutta la Lombardia. In rete si è scatenata una vera e propria caccia alle informazioni. In particolare su Facebook dove non si contano più il numero di post pubblicati dagli utenti sui vari gruppi locali (a Merate interrotto anche un funerale).

Il tam tam su Facebook

Nel giro di tre ore sono circolate moltissime informazioni, tutte ampiamente smentite. Per diverso tempo è circolata anche una notizia, sembrerebbe del 2015, che parlava di due aerei partiti da Grosseto per intercettare un aereo proveniente dalla Turchia e diretto in Svizzera.

Sappiamo invece ormai con certezza che a scatenare il panico sono stati due caccia che hanno infranto il muro del suono dopo essere decollati da una base vicino a Treviso per intercettare un volo Air France diretto a Parigi.

Le GIF più simpatiche

Dopo l’apprensione iniziale fortunatamente tutti gli animi si sono tranquillizzati. E in quel momento è partita la caccia alla GIF più simpatica per sdrammatizzare quanto successo. Ecco una gallery delle più divertenti: