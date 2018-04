Zeno Bernasconi è stato protagonista in Tv alla trasmissione Cuochi d’Italia. Lo chef tellino del ristorante Altavilla di Bianzone ha preso parte a diverse puntate in rappresentanza della Lombardia.

Cuochi d’Italia: sfida a tutto… gusto

Cuochi d’Italia è un programma che va in onda su Tv 8. E’ condotto da Alessandro Borghese e i cuochi partecipanti rappresentano ciascuno una regione italiana. Per la Lombardia è stato scelto in questa edizione del programma Zeno Bernasconi di Teglio. La formula della gara prevede sfide a due con eliminazione diretta fino alla finale.

Scopri come è andata la sua avventura su Centro Valle

Su Centro Valle in edicola da oggi, sabato 7 aprile, un servizio racconta i risultati ottenuti da Zeno e si potrà scoprire fino a che punto è durata la sua avventura.