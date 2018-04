Si è tenuta oggi alle ore 18 alla presenza di tutti gli enti competenti una riunione di coordinamento per fare il punto della situazione dopo l’obbligata chiusura della strada SS36 di oggi.

Frana ss36, strada chiusa ancora domani

Nella giornata di oggi sono proseguite le attività di disgaggio controllato della parte più precaria del movimento franoso. I valori di monitoraggio segnalano il persistere di movimenti molto significativi sul versante. Proseguirà pertanto con la massima attenzione la valutazione della situazione e dei dati tecnici a disposizione. Il transito sulla strada è comunque effettuato in una situazione di potenziale rischio.

Per quanto concerne la viabilità si è disposto che domani mattina è prevista una finestra dalle ore 6,00 alle ore 8,00 che potrà essere annullata in caso di peggioramento della situazione in riferimento ai dati forniti da ARPA Lombardia alle ore 5,45.

“Eventuali altre finestre al momento non ipotizzabili verranno comunicate a seguito di ulteriori approfondimenti previsti nella giornata di domani – si legge in una nota stampa diffusa oggi – il servizio autobus scolastico nella giornata di domani sarà sospeso da Madesimo a Lirone mentre sarà regolare da località Castagneto in direzione Chiavenna; si prevedono comunque alcune corse come segue: Il tratto Castagneto – Lirone è percorribile solo a piedi lungo il tracciato predisposto (sono consigliate calzature adeguate)”.

Guardia medica a Campodolcino

Da oggi è attiva una postazione di guardia medica H24 a Campodolcino a cura dell’ATS della Montagna.

Ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani.