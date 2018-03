Si chiama Federico Sambruni è di Lentate sul Seveso e lo scorso anno il suo video “Le Maldive a un’ora da Milano” ha letteralmente fatto il giro del mondo. Ma è uscito proprio in questi giorni un suo nuovo lavoro dedicato alle terme gratis di Milano. Tutto molto bello se non fosse che si trovano ad almeno 3 ore di macchina se il traffico è clemente. Le terme di cui parla infatti sono le “pozze” di Bormio, prima angolo segreto per i locali ora potenzialmente destinato a diventare un must del turismo in Alta Valle grazie al video maker che insieme a tre amici le ha visitate.

Federico Sambruni torna con un video sulle terme gratis di Milano meglio conosciute come le pozze di Bormio

A soli 22 anni ha già girato il mondo in compagnia della sua telecamera e del suo hashtag #valorizzailterritorio. In molti lo conoscono per il suo video “Le Maldive a un’ora da Milano”. Federico Sambruni, laureando in Enologia, con il video sulle terme gratis di Milano ha totalizzato più di 80mila visualizzazioni in meno di 24 ore.