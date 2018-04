Giornata di Pasquetta all’insegna della stabilità. Oggi sarà quasi ovunque soleggiato e le temperature saranno gradevoli. Da domani però è previsto un peggioramento.

Pasquetta col sole ma da domani torna il maltempo

“Si conferma una Pasquetta all’insegna della stabilità e del bel tempo prevalente su gran parte d’Italia, anche se non sarà per tutti ben soleggiato” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “in particolare tra Liguria di Levante e alta Toscana ci potrà essere nuvolosità a tratti estesa ma senza il rischio di pioggia. Altrove soleggiato o al più parzialmente nuvoloso. Il clima diurno sarà inoltre abbastanza mite e gradevole, con massime generalmente comprese tra 15°C e 18°C. Farà invece un po’ freddo nottetempo e al primo mattino, con minime sui 4-6°C sulle aree interne del Centronord”

Domani nuova perturbazione in arrivo

Una nuova perturbazione atlantica è invece attesa da martedì quando inizierà ad interessare il Nord e parte della Toscana con prime piogge, specie sul Nordovest – spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. Ma la fase clou del peggioramento si avrà molto probabilmente mercoledì con piogge e temporali localmente significativi al Nord, in parte anche al Centro specie Toscana.

Le temperature si manterranno miti

Nonostante il nuovo peggioramento le temperature si manterranno miti grazie ai venti di Scirocco e Libeccio. Sono infatti attese massime in genere comprese tra 15°C e 20°C, inferiori nelle aree piovose, ma non troppo basse. Non si scorgono nel lungo termine ondate di freddo tardive per ora. Anzi si prevede un ulteriore aumento delle temperature a partire dal 6-7 aprile.