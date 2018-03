Le previsioni meteo per il ponte di pasqua da 3bMeteo.com.

Meteo Ponte di Pasqua

“Confermato un nuovo deciso peggioramento del tempo per una perturbazione atlantica che colpirà soprattutto Nord e Tirreniche” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – “Rischio fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio, con qualche grandinata, mentre sulle Alpi tornerà a nevicare copiosamente, venerdì oltre 1400-1800m, in calo a 1000-1500m sabato, se non a quote inferiori sulle Alpi occidentali”.

Piogge al nord

Giovedì prime piogge attese al Nord e alta Toscana, specie a ridosso di Alpi, Prealpi e alte pianure, ma tra venerdì e sabato sarà la fase clou con piogge e temporali anche forti come detto soprattutto al Nord e tirreniche fino alla Campania. I picchi pluviometrici maggiori sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, specie di Levante, e alta Toscana, dove complessivamente si potranno superare punte di 80-100mm. Fenomeni più occasionali su adriatiche, Isole Maggiori e Sud Italia dove anzi non mancheranno anche belle schiarite.

Temperature in aumento, oltre 18-20°c e forte scirocco

“L’arrivo della perturbazione sarà accompagnato da venti anche forti di Scirocco” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Che faranno impennare le temperature specie al Centrosud, dove si potranno superare punte di 18-20°C, fino a 22-23°C su Sicilia e Sardegna”.

a pasqua ultimi rovesci ma migliora, pasquetta soleggiata – “Secondo gli ultimi aggiornamenti si conferma un lento miglioramento per Pasqua, specie al Nord e Isole Maggiori, mentre al Centrosud avremo ancora qualche rovescio o temporale sparso, con neve in Appennino. A Pasquetta invece il sole dovrebbe essere garantito su gran parte della Penisola; attenzione però alle temperature: se di giorno il sole ormai alto sull’orizzonte favorirà un clima abbastanza gradevole, di notte e al primo mattino tornerà a fare molto fresco, con minime anche sotto i 5°C al Centronord” – concludono da 3bmeteo.com.