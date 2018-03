Intervento oggi pomeriggio, sabato 24 marzo, da parte dei soccorsi per un ragazzo che si è infortunato a una caviglia in Valmasino mentre praticava bouldering.

Cade mentre fa bouldering in Valmasino

Quando è caduto stava arrampicando su di un grosso masso, nei pressi della località Visido di Dentro. Intorno alle 15.30 è partita la richiesta di soccorso. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e il personale medico della Croce Rossa di Sondrio. Il giovane è stato portato per una decina di minuti attraverso una zona boscosa e poi affidato all’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti.