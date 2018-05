Due persone sono finite in ospedale dopo un evento violento. Secondo quanto riporta l’agenzia Emergenza Urgenza di Regione Lombardia gli episodi si sono verificati a Colico e a Bormio. In ospedale sono finiti un uomo di 35 anni e una donna di 53.

Aggressione a Colico

I soccorritori nella serata di ieri sono dovuti intervenire a Colico, in via Nazionale Nord, per prestare aiuto a un ragazzo di 35 anni vittima di aggressione. Giunta sul posto alle 23.10, l’ambulanza ha impiegato circa un’ora prima di trasferire il ferito al vicino ospedale di Gravedona. Le sue condizioni non sono apparse comunque gravi.

Bormio

A Bormio una donna di 53 anni è finita all’ospedale in codice giallo in seguito a una aggressione. L’allarme è scattato poco dopo l’una di notte, i soccorritori sono intervenuti in via Agoi, la donna dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale di Sondalo. Sul posto anche i carabinieri per eseguire le indagini sull’accaduto.