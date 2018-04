Un uomo ha avuto un infarto a Grandola, in località Naggio poco prima di mezzogiorno.

Infarto in montagna muore un uomo

Un uomo di 54 anni di nazionalità elvetica è morto in seguito ad un arresto cardiaco. Dopo un viaggio in auto, insieme ad un’altra persona, poco dopo essere sceso dall’auto in località Naggio ha accusato il malore. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo stava per fare una tranquilla passeggiata in montagna. All’improvviso però il malore. Sul posto la Cri di Menaggio, l’automedica e l’elisoccorso di Sondrio. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili, troppo gravi le sue condizioni. L’escursionista è deceduto mentre stava per essere trasportato in ospedale. Allertati anche i Carabinieri di Menaggio.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU