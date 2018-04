Un escursionista è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi. Secondo quanto riporta l’Agenzia Emergenza Urgenza di Regione Lombardia i soccorsi sono stati attivati per soccorrere una persona precipitata in un luogo impervio in Valmasino.

Precipita in Valmasino, soccorsi in azione

Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche una squadra del CNSAS della Valmasino e i Carabinieri. Il codice di intervento è rosso, il più grave. La persona soccorsa è stata caricata sull’elicottero e trasportata all’ospedale di sondrio dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Seguiranno aggiornamenti.