Grave incidente sulla statale 36 in Valchiavenna in località Porettina, al confine tra il Comune di Prata Camportaccio e quello di Samolaco. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 16. 3 i veicoli incidentali e almeno 5 i feriti di cui tre in gravi condizioni trasportati d’urgenza all’ospedale di Gravedona. Per uno di loro è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Coinvolte tre auto

A venire a contatto sono state una Skoda con targa svizzera e una Nissan oltre ad un terzo veicolo. Da una prima ricostruzione le due auto procedevano in senso opposto quando per motivi ancora in fase di accertamento si sono scontrate. Sul posto anche i Carabinieri di Chiavenna e i Vigili del Fuoco di Mese.

Seguiranno aggiornamenti