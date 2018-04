A Chiavenna si è sentito male un 18enne. A Morbegno un uomo di 39 anni. A Cosio Valtellino un 31enne. I festeggiamenti in Provincia di Sondrio per la vigilia di Pasqua sono costati 3 ricoveri per altrettante persone che hanno esagerato con l’alcol.

Intossicazione a Chiavenna

Un giovane a Chiavenna è stato soccorso per intossicazione etilica nella notte intorno alle 2. Il 18enne si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. La Croce Rossa è stata allertata poco dopo le 2 ed è arrivata in via Dolzino dove il giovane ha accusato il malore. Fortunatamente nulla di grave ma è stato comunque trasportato in ospedale a Chiavenna in codice verde.

Beve troppo, soccorso a Morbegno

Qualche bicchiere di troppo anche in pieno centro a Morbegno. Un uomo di 39 anni si è sentito male alle 2.10 di questa notte in via Morelli. I soccorrritori hanno ritenuto per lui necessario il trasporto in ospedale.

A Cosio Valtellino

A Piagno, frazione di Cosio Valtellino, i soccorritori sono intervenuti intorno alle 4:50 in via Gobbi per un 31enne che presentava i sintomi di intossicazione da alcol. Anche per lui è stato neessario il trasporto all’ospedale di Chiavenna.