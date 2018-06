Ballottaggio Sondrio, lo spoglio in diretta

Ballottaggio Sondrio

Alle ore 23 si sono chiusi i seggi e dopo le operazioni preliminari ha preso il via lo spoglio delle schede per il ballottaggio a Sondrio. Segui lo spoglio in diretta.

Affluenza in calo

Il secondo turno per eleggere il primo cittadino è stato svolto oggi, dalle 7alle 23 i seggi sono stati aperti. L’affluenza ha registrato un dato ancorà più in calo rispetto al primo turno.