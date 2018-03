Elezioni regionali 2018: segui con noi lo spoglio in tempo reale con tutti i dati della Regione

Elezioni regionali 2018: Fontana verso la vittoria

Questi gli exit poll di ieri sera: Attilio Fontana 38/42%, Giorgio Gori 31/35%, Dario Violi 17/21% e Onorio Rosati 2/4%. Quindi centrodestra prioiettato verso la vittoria anche in Lombardia, considerando che, nonostante gli exit poll siano sempre un rischio, difficile che, vista la concomitanza fra Politiche e Regionali, Gori riesca a sovvertire la tendenza nazionale.

Elezioni regionali 2018 seconda proiezione

Prime proiezioni calcolate al 90% dei seggi campionati:

Elezioni Regionale ore 18.00: continua lo spoglio. Fontana 48,5%, Gori 27,6 %, Violi 20,10%.

Dipendente di Radio Padania aggredito a Milano

E’ notizia di poco fa che un dipendente di Radio Padania è stato avvicinato per strada da un 55enne che lo ha apostrofato “Leghista di m…”: l’aggressore ha poi tirato fuori un’ascia, ma è stato fermato dalle Forze dell’ordine. E’ successo poco fa in via Bellerio, nei pressi del quartier generale della Lega a Milano. Fra pochi minuto nella stessa sede milanese del carroccio è atteso Attilio Fontana per una prima dichiarazione sul voto.

