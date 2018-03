“Ringrazio il coordinatore Filippo Rebai e i rappresentanti di Forza Italia in provincia di Sondrio, Elio Della Patrona e Carla Cioccarelli, per il sostegno che mi hanno garantito insieme a tutto il partito in questa campagna elettorale che mi ha portato all’elezione in Senato”. Così il neo eletto senatore Adriano Galliani commenta il risultato delle elezioni politiche a Sondrio, una delle province del collegio plurinominale Lombardia 3 che lo ha visto eletto.

Adriano Galliani eletto Senatore

“Il risultato ottenuto da Forza Italia in provincia di Sondrio è di tutto rispetto, e premia la coesione dimostrata dal partito in questa campagna elettorale – prosegue Adriano Galliani – un gioco di squadra che deve continuare: io di certo non mi sottrarrò. Sarò il senatore della Valtellina e della provincia di Sondrio, così come lo sarò delle province di Como, Lecco e Varese e dei 35 Comuni della provincia di Bergamo che compongono il collegio elettorale di Lombardia 3 di cui ero capolista.

Agli amici valtellinesi posso fare solo una promessa: non si sentiranno soli, a Roma avranno il loro senatore di riferimento a rappresentarli come meritano e a fare da portavoce delle loro istanze”.