Si è conclusa con successo la maratona remiera disputata sulle acque del Lago di Varese, a Gavirate (VA), da venerdì 11 a domenica 13 maggio sotto la regia della locale società guidata dal Presidente Giorgio Ongania. Per la Canottieri Retica 16 equipaggi al via con Angelica Tedoldi Angelica protagonista assoluta del Meeting Nazionale; l’atleta di Samolaco si conferma ai vertici di categoria vincendo tre medaglie d’oro su tre gare disputate, nel singolo cadetti in una gara dominata dall’inizio alla fine, nel doppio cadetti con la compagna Monteggia Caterina della De Bastiani, e con il quattro di coppia della Lombardia nella sfida tra le selezioni regionali grazie ad un finale da urlo chiuso davanti al Friuli Venezia Giulia.

Un weekend d’oro

Medaglia d’oro anche per Giovanni Fallini nel singolo 7,20 allievi C e anche per lui vittoria in solitaria in una gara condotta sempre in testa; Sale ancora sul gradino più alto del podio il doppio master delle meraviglie di Monica Robustellini e Raina Castoldi, le super donne della Retica ci prendono gusto bissando la bellissima vittoria alla D’Aloja di Pusiano e sul traguardo precedono CUS Torino, Moto Guzzi, Cerro Sport, Moltrasio e Esperia Torino. Medaglia d’oro anche per il doppio allievi C di Guivanni Fallini Giovanni e Omar Vallidella Bellagina, la coppia vince con una bellissima gara davanti ad Aniene, Firenze, La Sportiva Lezzeno, Milano, Monate, Cernobbio e Corgeno. Vittoria agevole anche per il due senza di Leonardo Tedoldi e Luca Signorelli, i ragazzi hanno già dimostrato di essere in buone condizioni al recente Meeting Nazionale di Piediluco Terni e oggi non hanno avuto difficoltà a vincere la loro finale di categoria con notevole distacco.

Le altre medaglie

Due medaglie per Giulia Gianatti grazie alla vittoria sul quattro di coppia allievi C della Gavirate e alla medaglia di bronzo nel singolo allievi C, per l’atleta di Verceia un ottimo Meeting con due podi nelle due gare disputate. Nel singolo ragazzi femminile due medaglie d’argento per Anna Zardoni e Alice Testa al termine di due gare molto combattute e molto emozionanti disputate sotto il diluvio universale. Medaglia di bronzo per Monica Robustellini nel singolo master che precede la compagna Raina Castoldi al quarto posto.

Il bottino complessivo

Al meeting di Gavirate tanti piazzamenti ed esordi importanti, hanno fatto infatti il loro battesimo in gara Alessandro Ligari A e Caterina Dell’Acqua; piazzamenti per Daniele Fersini, Asia Fascendini e per il doppio allievi C di Alessandro Ligari e Andrea Nonini. Bottino complessivo più che buono per la Canottieri Retica con 8 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo, tanta soddisfazione per l’esordio in gara di alcuni ragazzi per i quali i risultati non tarderanno ad arrivare.