Ha terminato il campionato vincendo la Molino Tudori in un anno impegnativo per la competitività delle avversarie.

Chiusura vincente

Contro il San Pio X Mantova superato per 56-48. Partita sempre in equilibrio che nell’ultimo quarto si è trasformata in una “lotta”. Soprattutto schemi saltati e tanta voglia di tutti di provare a vincere l’ultima gara stagionale. Il tabellino: Faitelli Davide 10, Rinaldi Marco 4, Reghenzani Nicola, Moretti Gianluca, Gabrielli Simone 3, Tusetti Jacopo, Sgrò Giulio 14, Motalli Tommaso 24, Paruscio Nicolò, Pusterla Pietro 1.

Il bilancio

Con un po’ più di fortuna i giovanissimi tellini potevano avere qualche altra vittoria. Hanno perso due gare di due punti allo scadere dopo aver condotto l’incontro contro Robur et Fides Varese e Urania. Oltre a una ai supplementari contro Seregno di quattro punti. Rimane la soddisfazione di aver impensierito squadroni come Milano, Cantù, Varese, Brescia, che hanno dovuto faticare per battere la Molino Tudori. I distacchi finali sotto i venti punti per la realtà valtellinese rappresentano dei veri e propri successi.

In evidenza

Bravi tutti per l’impegno, la serietà e la costanza negli allenamenti. I frutti sono stati i notevoli miglioramenti individuali e di squadra. Grande la stagione di Tommaso Motalli, leader e trascinatore della Molino Tudori. Oltretutto autore di ben 619 punti in 26 gare con la media di quasi 24 punti a partita. E non per niente selezionato nel gruppo dei migliori 16 in Lombardia.