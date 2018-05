La Polisportiva Albosaggia ha vinto il Trofeo 373 a Morbegno. Si tratta di una manifestazione promozionale in pista per le categorie esordienti. Era la seconda prova del circuito promosso dalla Fidal Sondrio per far scoprire ai più piccoli l’atletica giocando. Era inoltre valida come settima prova del Trofeo Giovanile Credito Valtellinese.

Ben 140 i ragazzini in gara

Complessivamente sono stati 140 i ragazzini dai 6 agli 11 anni che hanno riempito il Campo Sportivo Comunale “A. Toccalli” di Morbegno. Si sono affrontati in diverse prove: percorso e giro di pista da 373 metri, lancio del vortex, 40 ostacoli. L’anello rosso di Morbegno, inaugurato esattamente 60 anni fa con una gara di 5000 metri vinta dal forte mezzofondista Luigi Conti davanti al beniamino di casa

Attilio Speziale, misura esattamente 373 metri e non i canonici 400 delle piste omologate.

Si lavora per avere una pista omologata a Morbegno

“Il Comune di Morbegno sta lavorando con la Fidal Lombardia al progetto di realizzazione della nuova pista – ha spiegato l’assessore allo sport Annalisa Perlini – E’ un progetto lungo e complesso, ma siamo fiduciosi di raggiungere l’obiettivo”. “Da quarant’anni si parla di una pista di atletica per Morbegno e la bassa valle – gli fa eco il presidente del G.S. CSI Morbegno Giovanni Ruffoni – Forse questa è la volta buona. Anche se l’attuale pista non è omologata, non è in tartan o in sportflex, viene comunque quotidianamente utilizzata dal G.S. CSI Morbegno per gli allenamenti e con il “Trofeo 373” è stata pienamente sfruttata per le gare degli esordienti. Saremo presenti anche martedì 15 maggio insieme al CONI Sondrio per la giornata sportiva dedicata alla scuola primaria Damiani”.

La gara riservata ai giovanissimi

Per quanto riguarda il “Trofeo 373”, bisogna sottolineare come l’entusiasmo dei partecipanti fosse alle stelle. Così come il tifo durante il giro di pista grazie anche al sostegno dei numerosi genitori presenti sugli spalti. Alla fine “Nutella party” per tutti e le premiazioni. A livello di società il Trofeo è andato alla Polisportiva Albosaggia con 423 punti davanti ai padroni di casa del G.S. CSI Morbegno con 379 punti e al G.S. Valgerola con 360 punti.

L’individuale del triathlon categoria esordienti A

Nella classifica del triathlon categoria esordienti A, ecco i primi 10 femminili e maschili:

1. Matilde Svanella (GS Valgerola) e Matteo Pedrotti (Pol. Albosaggia)

2. Micaela Franchetti (GP Talamona) e Gabriele Sutti (GS Valgerola)

3. Angelica Motta (Pol. Albosaggia) e Mattia Manenti (GS CSI Morbegno)

4. Alessandra Bardea (AS Lanzada) e Yassine Jamal Idrissi (GS CSI Morbegno)

5. Ilaria Bulanti (Pol. Albosaggia) e Simone Dal Farra (GP Santi)

6. Maria Bulanti (GP Talamona) e Giacomo Canzi (Pol. Albosaggia)

7. Silvia Tirinzoni (GP Talamona) e Daniel Lanfranco Nana (AS Lanzada)

8. Gioia Bordoni (Pol. Albosaggia) e Paolo Gianoli (AS Lanzada)

9. Michela Bulanti (GS CSI Morbegno) e Daniel Ravo (Ardenno Sportiva)

10. Elena Mambretti (GS Valgerola) e Mohamed Bilal Raoui (GS CSI Morbegno)