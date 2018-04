Riparte, ancora una volta dalla Valchiavenna, in Provincia di Sondrio, la stagione della corsa in montagna giovanile, con la prima prova del Campionato Regionale di Società, il 5° Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi.

5° Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi

Appuntamento, per i giovani atleti lombardi appassionati della “corsa sui sentieri”, per Domenica 15 aprile 2018, a Prosto di Piuro (So), nei pressi di “Palazzo Vertemate – Franchi”, una delle più belle e affascinati dimore cinquecentesche di tutta la Lombardia, salvatasi dalla frana che, proprio 400 anni fa, nel 1618, distrusse il ricco paese di Piuro.

Lungo i sentieri

Tra le varie manifestazioni che, durante tutto l’anno, ricorderanno il tragico avvenimento, Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi si inserisce questa manifestazione sportiva che, da molti anni, partenza e arrivo nella zona antistante il Palazzo, con percorsi che si dirigono verso l’altrettanto famosa cascata dell’Acquafraggia, per tornare, all’arrivo, su parte del percorso vita. La manifestazione si svolge, su questi sentieri, da molti anni ed è stata, due volte in passato, prova di campionato nazionale, sempre per le categorie giovanili

Dentro le mura

Da alcuni anni (questa sarà la 5.a volta) è strettamente legata al palazzo Vertemate Franchi, da cui ora prende il nome, e vede i percorsi transitare anche “entro le mura”, nei giardini e nel castagneto del palazzo, permettendo a tutti i presenti di ammirarne le bellezze architettoniche e storiche.

Informazioni utili

Ritrovo, per la manifestazione che sarà valida anche come 1.a prova dei trofei regionali “Crippa” (per ragazzi e cadetti, maschili e femminili) e Crema-Marini (per le categorie allievi), alle ore 8.30, per conferma delle preiscrizioni (da effettuare via mail – info@gpvalchiavenna.it., o via fax al n. 178 2271775, entro le ore 24.00 di venerdì13 aprile 2018) e ritiro dei pettorali di gara.

Programma Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi

Via alle gare alle ore9,10, con le prove promozionali, su un percorso ridotto, riservate ai più piccoli, esordienti B e C (nati nel 2009 e successivi), maschili e femminili.

Per loro, sicuramente, tanto divertimento e, per tutti, un piccolo premio per l’impegno.

Alle ore 9.30 via alle categorie Esordienti A (femminili e maschili, nell’ordine), nati nel 2007 / 2008, impegnati su un percorso di 810 metri, con un dislivello di ca. 30 metri.

Via, poi, alle gare regionali, con la categoria ragazze (nate nel 2005 / 2006), impegnate su un percorso che, dopo il tratto in salita, all’interno del castagneto di Palazzo Vertemate – Franchi, si dirige, con continui sali-scendi, verso le Cascate dell’Acquafraggia, per fare ritorno, dopo un tratto in discesa e poi ancora in falsopiano, in zona arrivo, su parte del percorso vita.

A seguire, anche per i pari età maschili, analogo percorso di 1.600 metri, con un dislivello complessivo pari a 87 metri.

Al via, quindi, le atlete della categoria cadette (nate nel 2003 /2004), impegnate su un giro del percorso “più lungo”, per una distanza pari a 2.475 metri e un dislivello di 114 metri.

Ancora categoria cadetti, questa volta maschile, con, da percorrere, due giri del percorso medio, con doppio passaggio nei giardini del Palazzo, per complessivi metri 3.490 e dislivello di 174 metri.

Si sale di età, con le Allieve (nate nel 2001 / 2002) che effettueranno lo stesso percorso dei cadetti, con due giri medi.

Ultima gara, infine, per gli allievi, impegnati su distanze che cominciano ad essere impegnative.

Per loro due giri del percorso grande, con doppio passaggio in zona partenza/arrivo, complessivi 4.665 metri e 228 metri di dislivello.

Premio gara

Per tutti i partecipanti, come da tradizione nelle gare giovanili organizzate dal Gruppo Podistico Valchiavenna, un piccolo premio gara, all’arrivo, indipendentemente dal risultato, a ricordo della manifestazione.

Dopo le gare, invece, sempre in zona arrivo, premiazioni sul podio per i primi 5 classificati di ogni categoria, nonché per le prime 5 società della classifica per squadre.

Alla società capace di primeggiare, su tutte, nella classifica complessiva, l’assegnazione del 5° Trofeo “Palazzo Vertemate – Franchi”, offerto dall’amministrazione Comunale di Chiavenna, proprietaria del Palazzo stesso.

Gruppo Podistico Valchiavenna

Il programma gare, ulteriori informazioni e il regolamento completo della manifestazione, sono disponibili sul sito Fidal-Lombardia e sul sito del “Gruppo Podistico Valchiavenna” (www.gpvalchiavenna.it), società che, ancora una volta, si occupa dell’organizzazione della manifestazione, con la collaborazione dei Comuni di Piuro e Chiavenna, del “Consorzio Promozione turistica della Valchiavenna” del “Gruppo Sportivo Piuro” e dei gruppi di Chiavenna dell’A.n.a. – Associazione Nazionale Alpini – e della Protezione Civile.

Attesi, come di consueto, giovani atleti, allenatori, dirigenti e genitori provenienti dall’intera Lombardia, per la prima prova regionale giovanile dedicata agli amanti della corsa in montagna.