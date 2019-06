Pippo Baudo, Lindasy Vonn, Massimo Moratti, Sofia Goggia e la nostra Arianna Fontana, solo alcuni dei vip che hanno deciso di sostenere la candidatura di Milano Cortina alle Olimpiadi Invernali del 2026.

Campagna social

In molti hanno risposto alla campagna social #MilanoCortina2026 e #wedreamtogether(LEGGI QUI) lanciata da Attilio Fontana e Gianluca Zaia, rispettivamente governatori di Lombardia e Veneto. Già migliaia i post sui social riconducibili agli hashtag ideati apposta in vista dell’assegnazione da parte del CIO dei Giochi Invernali del 2026 che avverrà proprio lunedì prossimo, il 24 giugno (LEGGI QUI).

Anche Lindsay Vonn

Oltre a molti atleti italiani anche la campionessa americana Lindasay Vonn in un video messaggio invita a votare per l’Italia. “Spero proprio che vinca Cortina (…) votate per Cortina, per le Olimpiadi è il massimo, e spero che ci vedremo lì” spiega la sciatrice americana molto amica di Sofia Goggia.

Lunedì si decide

All’Italia bastano 42 voti per aggiudicarsi i Giochi. A correre per la candidatura anche Stoccolma-Aare. Per seguire in diretta la decisione, che avverrà a Losanna (Svizzera) lunedì 24 giugno, a Sondrio come a Cortina e a Milano saranno allestiti dei maxi schermi. Grande attesa dunque sperando in un esito positivo.

Intanto ecco una carrellata dei post a sostegno della candidatura: