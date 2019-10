Uno sportello informativo per le persone con disabilità e i loro familiari. Questo quanto realizzato a Sondrio da Uildm e Tecnici senza barriere.

Lo sportello informativo si affianca al sito di Uildm e a altre iniziative

Il nuovo servizio è ubicato presso la sede della cooperativa Grandangolo di Sondrio, in via Giuliani 20. Lo sportello rientra in un’operazione di rinnovamento e riorganizzazione dei servizi offerti dalla sezione provinciale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Nel corso dell’ultimo anno è stato infatti realizzato il nuovo sito internet sondrio.uildm.org, acquistato un dispositivo per un migliore studio della qualità del sonno dei pazienti affetti da distrofia muscolare e patologie neuromuscolari e avviato importanti collaborazioni con alcuni professionisti della Provincia che hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze e conoscenze in campo sanitario.

I servizi offerti

Alcuni dei servizi che saranno offerti presso lo sportello, grazie all’associazione Tecnici senza barriere, saranno rivolte a tutte le persone con disabilità: consulenza per l’abbattimento delle barriere architettoniche in spazi privati e pubblici; orientamento generale relativamente a bandi e interventi di sostegno erogati da enti regionali e provinciali; indicazione di percorsi accessibili in provincia di Sondrio; aiuto nell’organizzazione di vacanze accessibili; messa a disposizione (con l’aiuto di Ledha Lombardia – Lega per i diritti delle persone con disabilità) di avvocati che interverranno per trovare una soluzione in eventuali discriminazioni nell’ambito sociale, scolastico e lavorativo.

Altri servizi, quelli offerti in particolare da Uildm, si rivolgeranno alle persone affette da patologie neuromuscolari: messa a disposizione gratuitamente degli strumenti in possesso della sezione Uildm di Sondrio per lo studio della qualità del sonno; possibilità di utilizzare, sempre gratuitamente, il pulmino attrezzato. Infine, c’è la possibilità di avvalersi delle competenze di quattro professionisti della provincia di Sondrio: dottor Simone Del Curto, chirurgo/anestesista che da anni segue pazienti con patologie neuromuscolari; dottoressa Paola Del Martino per una consulenza psicologica; dottor Eugenio Occhi per una consulenza fisiatrica; dottor Gian Antonio Spagnolin per una consulenza sulla fornitura di ausili.

I commenti

“Stiamo pensando, inoltre, di avviare nuove attività che possano coinvolgere attivamente un maggior numero di persone con disabilità in modo da dar loro concrete possibilità di realizzarsi, magari anche lavorativamente”, affermano Stefano Della Nave Spini, presidente Uildm sezione di Sondrio e Walter Fumasoni, presidente di Tecnici Senza Barriere.