Ci risiamo: allerta meteo per vento forte. A renderlo noto è la protezione Civile della Lombardia, La criticità ordinaria – codice giallo – partirà alle 18 di oggi, 24 gennaio 2019 e rimarrà in vigore fino a nuovo aggiornamento.

Allerta meteo per vento forte

Le aree interessate sono IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), e IM-07 (Valcamonica, province di Bergamo e Brescia).

La situazione

Flusso settentrionale con irregolare episodio di foehn, prevalentemente limitato a Nordovest ed Alta Valcamonica: in tali zone vento moderato per tutta la giornata di domani 25 gennaio, con rinforzi più probabili tra la tarda serata di oggi 24 gennaio ed il mattino di domani 25 gennaio; nello stesso periodo probabile temporaneo e locale interessamento anche della alta pianura milanese, fascia pedemontana e prealpi orientali (Alto Garda). Per sabato 26 gennaio, ventilazione moderata da nord e da ovest con temporanei rinforzi, che verranno rivalutati nella mattina di domani 25 gennaio.