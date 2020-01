Dighe e centrali idroelettriche, con le relative concessioni, saranno regolamentate presto da una nuova legge regionale.

Dighe e centrali: i primi dettagli della nuova legge

A fine 2018 è stata approvata la legge nazionale che investe di un ruolo fondamentale le Regioni. A patto, però, che varino una nuova legge per l’assegnazione delle concessioni scadute entro il prossimo 31 marzo. La Lombardia è quasi pronta e – dopo l’approvazione delle norme che consentono alla nostra provincia di avere energia gratis per 10 milioni di euro all’anno – si sta lavorando proprio sulla nuova legge. E’ prevista la nascita di società miste pubblico-private per alcune grandi derivazioni, mentre per altre ci sarà l’affidamento in concessione ai privati ma sempre con il controllo pubblico.

SU CENTRO VALLE IN EDICOLA OGGI, SABATO 4 GENNAIO, IL SERVIZIO COMPLETO CON TUTTI I DETTAGLI