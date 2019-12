A Roma.

Ghisla eletto nei Probiviri della Fipe

Nel recente rinnovo cariche della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha portato alla conferma del presidente uscente Lino Enrico Stoppani, Piero Ghisla di Aprica è stato eletto membro effettivo del Collegio dei Probiviri per il quinquennio 2019-2024. L’assemblea ordinaria si è svolta a Roma il 21 novembre; la Fipe rappresenta circa 300mila imprese e occupa oltre un milione di addetti. Ghisla, presidente Fipe della provincia di Sondrio, è stato in questa occasione eletto fra i membri effettivi.

Curriculum

Ricordiamo che Ghisla dal 1977 a tutt’oggi è stato, insieme ai fratelli, alla guida di un importante esercizio pubblico ancora aperto ad Aprica mentre dal 1999 al 2014 presidente dell’Associazione mandamentale di Tirano dell’Unione commercio, del Turismo e dei Servizi. Dal 2012 è anche consigliere di amministrazione di Sofidi e dal 2015 componente della giunta esecutiva Fipe Lombardia. “Sono molto soddisfatto di questa nomina – ci ha detto Ghisla – che arriva a compimento di un lungo percorso dentro l’Unione. Garantisco come sempre il massimo dell’impegno per il nostro territorio e ringrazio tutti per la fiducia riposta su di me. In modo speciale grazie al presidente nazionale Lino Stoppani”.