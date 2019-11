È in programma martedì 3 dicembre il convegno di fine anno del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio sul tema Climate change: we have to change! (Confindustria Lecco e Sondrio sede di Lecco, ore 17.00). A introdurre i lavori, che i Giovani Imprenditori hanno scelto di dedicare ad un tema attualissimo e largamente dibattuto, il Presidente del Gruppo, Giacomo Riva.

Cambiamento climatico

Interverranno sul tema del cambiamento climatico, in particolare in relazione al sistema delle imprese: Ernesto Pedrocchi, Professore Emerito Politecnico di Milano con Il clima globale cambia. Quanta colpa ha l’uomo?; Nicola Misani, Ricercatore di economia e gestione delle imprese Università Bocconi con Il climate change come sfida e opportunità per le imprese; Marco Nigrelli, Sales & Marketing Director Icma Sartorial Paper con Rinascimento: l’impegno di un’azienda associata per l’economia circolare; Rola Khoury, Executive Director Cloudburst Foundation e CEO Common Earth con Common Earth & regenerative development to address the climate crisis.

Collegate all’evento di fine anno e, in particolare, alla tradizionale cena del Gruppo che si terrà dopo il convegno, le iniziative benefiche del Gruppo a favore di ABIO.

