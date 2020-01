Presentazione a Milano.

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 fa tappa in Valtellina e Valchiavenna

Valtellina e Valchiavenna quest’estate ospiteranno le ultime due tappe del 43° Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel. Durante la conferenza stampa svoltasi a Milano presso il Westin Palace Hotel, è stata presentata la 43esima edizione del Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel, la più prestigiosa e ambita corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23, che attraverserà l’Italia dal 4 al 14 giugno 2020 toccando 5 diverse regioni: Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Lombardia. Se la prima parte del Giro d’Italia Under 23 fornirà buone occasioni di successo per i velocisti, cacciatori di tappe e cronoman, la seconda parte vedrà l’alternarsi di percorsi che arriveranno fino ai 3.000 mt di dislivello, durante le quali i giovani atleti saranno in grado di mostrare le loro capacità di resistenza fisica e psicologica affrontando le “salite mitiche” del Giro. In particolare, la 9° tappa Lecco – Montespluga partirà da Lecco per concludersi ai 1.908 mt di altitudine del Montespluga con un percorso di 130 km che attraverserà la Valchiavenna, la 10° e ultima tappa Aprica – Aprica, invece, concluderà il Giro con la storica doppia scalata del Mortirolo, con partenza e arrivo ad Aprica e sarà trasmessa in diretta sui canali Rai.

Tappe

Le due tappe finali del Giro Under23 attireranno sul territorio valtellinese e chiavennasco migliaia di sportivi e amatori, in quanto mete predilette di appassionati e atleti professionisti che desiderano mettersi alla prova sulle salite leggendarie della storia del ciclismo italiano, le destinazioni investono da diversi anni in progetti legati allo sviluppo del cicloturismo. La conferenza ha visto l’intervento di personaggi illustri appartenenti al mondo sportivo e bike italiano: il sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia Antonio Rossi, il vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Daniela Isetti, il responsabile della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza Roberto Sgalla, il commissario tecnico delle Squadre Nazionali Ciclismo Davide Cassani, il presidente della Nuova Ciclistica Placci – direttore del Giro d’Italia U23 Marco Selleri e il direttore organizzativo del Giro d’Italia U23 Marco Pavarini. Una vera sinergia tra partner, sponsor e territori uniti in una vera e propria festa del ciclismo, un evento sportivo imperdibile per aziende, istituzioni e appassionati, in grado di elevare la comunicazione territoriale e promuovere la storia e la cultura a un livello internazionale.