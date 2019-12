Il sole continua a splendere su queste feste. Dopo la spettacolare giornata di ieri, Natale 2019, anche questo Santo Stefano sarà baciato dal bel sole in tutta la Lombardia. E anche i prossimi giorni, che ci accompagneranno verso l’anno nuovo, ci vedranno senza ombrello. Secondo Arpa Lombardia solo nella notte di venerdì passaggio di un debole impulso perturbato con scarsi effetti al suolo: qualche nube in più, possibile pioviggine in pianura, nevischio sui rilievi alpini. Dal fine settimana espansione di un robusto promontorio anticiclonico con tempo stabile e possibile nebbia in pianura. Ecco quindi le previsioni meteo di Arpa.

LEGGI ANCHE Ti parlo di Lecco: ecco le visite guidate gratuite in queste feste

La giornata di oggi

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità in irregolare aumento, velato o nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 0°C, massime intorno a 10°C.

Zero termico: attorno a 1700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna moderati settentrionali, in attenuazione a deboli dal mattino.

Altri fenomeni: gelate isolate in pianura alla notte ed al primo mattino.

Le previsioni meteo per domani

Stato del cielo: irregolarmente nuvoloso alla notte ed al mattino; progressive schiarite dalle ore centrali con residui addensamenti sulle creste alpine di confine.

Precipitazioni: alla notte ed al mattino deboli sulle Alpi di confine, altrove assenti eccetto occasionali ed isolate sulla pianura. In esaurimento dalle ore centrali. Neve oltre 1500 metri.

Temperature: minime e massime senza variazioni rilevanti.

Zero termico: attorno a 1800 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna dai quadranti settentrionali, moderati o localmente forti in quota.

Altri fenomeni: gelate sparse in pianura alla notte e primo mattino.

Week end

Sabato e domenica sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi stratificate in quota, e possibile formazione di banchi di nebbia in pianura nelle ore notturne e mattutine. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento in montagna domenica, senza variazioni rilevanti altrove. Venti deboli di direzione variabile in pianura, sui rilievi moderati o localmente forti settentrionali.