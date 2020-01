Meningococco C: già centinaia di persone questa mattina, sabato 4 gennaio 2020, sono in coda nei centri per le vaccinazioni tra Villongo e Sarnico (aperti ambulatori anche a Gandosso, Credaro e Predore). In tantissimi hanno approfittato della campagna di vaccinazioni a tappeto gratuite annunciate ieri da Ats di Brescia e Bergamo dopo la morte di Marzia Colosio, la donna di 48 anni originaria di Tavernola Bergamasca e residente a Predore deceduta ieri mattina all’ospedale di Brescia a seguito di una infezione da Meningococco di tipo C. Si tratta del quarto caso, e del secondo decesso; incubo meningite insomma in una fascia territoriale ristretta affacciata sul lago d’Iseo, sul confine fra le province di Bergamo e Brescia, compresa tra il Sebino e la Valcalepio. Di ieri pomeriggio le indicazioni delle Ats per stabilisce una cintura di sicurezza ed evitare altri casi di infezione.

In coda per il vaccino

Centinaia di persona in coda da ore, fin dalla prima mattina. E il centro per le vaccinazioni ha aperto solo alle 9. E’ la situazione che questa mattina si è presentata a Iseo e Paratico dopo il caso di Marzia Colosio, la 48enne deceduta al Civile di Brescia per un’infezione da Meningococco C. Per questo nei paesi indicati da Ats è stata avviata una campagna di vaccinazioni gratuite rivolte, per ora, solo alla popolazione dagli 11 ai 60 anni residente nei Comuni di Iseo, Paratico, Capriolo e in quelli di Castelli Calepio, Credaro, Gandosso, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica e Villongo, che dovrà presentarsi munita di documento di identità, tessera sanitaria e libretto delle vaccinazioni.

“Nessuna prova con ‘tampone’. L’unica azione efficace è la vaccinazione”.

Lo ha ribadito l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito ad alcune notizie diffuse ieri sui casi di infezione da Meningococco che hanno interessato un’area territoriale della Lombardia, secondo le quali era stata aperta una “caccia” al portatore sano da cui sarebbero partiti i casi di infezione.