Pubblicato recentemente, l’ultimo rapporto Greenitaly ha evidenziato come le imprese italiane, in particolare quelle lombarde siano state in prima linea per quanto riguarda gli investimenti ecosostenibili. A riguardo si è espresso l’onorevole Giovanni Currò.

Investimenti green Curro (M5S): “Dalle imprese lombarde numeri significativi”

“Il rapporto di Greenitaly sulle imprese che hanno realizzato o realizzeranno investimenti in tecnologie green rappresenta un segnale significativo, un punto di partenza importante per avviarci verso la grande riconversione che attende il nostro sistema produttivo nei prossimi anni. I numeri parlano chiaro, con 432 mila imprese coinvolte di cui quasi 78 mila nella mia Lombardia”, ha spiegato Currò. Tra le province virtuose della Lombardia figurano in particolare le imprese di Como, Lecco e Sondrio, rispettivamente nell’ordine delle 4mila, 2mila e delle migliaia. Dimostrazione di quanto queste province si stiano facendo strada nel territorio lombardo.

“Il fatto che sia un fenomeno crescente che si muove dal basso deve essere da stimolo per introdurre sempre più politiche a supporto di questi investimenti”, ha continuato Currò. Un invito ad una politica più attenta dal punto di vista istituzionale, ma dal punto di vista regionale per le realtà lombarde, questi numeri sono un segnale per tutti coloro che oggi ancora non investono in questo settore”. È altrettanto importante che a guidare questo fenomeno siano la Lombardia e in particolare Milano, città dalla pessima qualità dell’aria che avrà sempre più la necessità di essere a misura di ambiente e di salute per il cittadino. È il momento di avanzare con coraggio nella direzione che noi del MoVimento 5 Stelle indichiamo da tempo. Le imprese sono pronte, lo sia anche la politica” ha infine concluso l’Onorevole.

Nello specifico la classifica delle imprese eco-investitrici delle province lombarde, 78 mila tra il 2015 e il 2019, vede in prima linea la città di Milano, con 30.902 imprese. Al secondo posto Brescia con 10.201, subito seguita dalle imprese bergamasche che sono 8.095. In quarta posizione il territorio di Monza e Brianza che conta 5.932 realtà eco-investitrici. Seguono poi le province di Varese con 5.867 imprese, Como con 4.251, Pavia (2.801), Mantova(2691), Lecco(2403), Cremona (1921), Sondrio (1.383), e a chiudere Lodi, con 1.244 imprese