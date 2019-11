Pericoli addio all’incrocio a ridosso del sottopasso di via Ventina.

Regione Lombardia finanzia metà dell’opera

La nuova rotatoria in viale Dello Stadio sarà realizzata. Il Comune di Sondrio ha ottenuto un importante finanziamento regionale a supporto di questa opera strategica quanto largamente richiesta dalla popolazione. Così come si presenta oggi il crocevia è oggettivamente fonte di rischi per la circolazione viaria.

