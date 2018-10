In provincia di Sondrio resiste ma nel resto della regione qualità dell’aria peggiora: in Lombardia stop ai veicoli Euro 4. Misure antismog attive in diversi comuni lombardi, ecco quali.

La qualità dell’aria peggiora: in Lombardia stop ai veicoli Euro 4

Da martedì 23 ottobre sono attive le misure di limitazione temporanee “di primo livello” per il miglioramento della qualità dell’aria. L’informativa, decretata da Regione Lombardia, riguarda tutti i Comuni della Città Metropolitana con più di 30mila abitanti e anche alcune zone dell’hinterland milanese.

A far scattare il provvedimento le concentrazioni elevate di polveri sottili registrate nei giorni scorsi. Infatti ci sono stati 4 giorni di superamento della soglia massima consentita di Pm10. Le limitazioni resteranno attive fino al secondo giorno consecutivo di abbassamento dei valori di PM 10. La prossima verifica sarà effettuata giovedì 25 ottobre. Gli Euro 4 interessati dai divieti a Milano e hinterland sono 78mila.

I Comuni coinvolti

Il blocco della circolazione, con modalità e tempistiche spiegate in precedenza, riguarda i seguenti Comuni:

Città metropolitana di Milano

Abbiategrasso

Bollate

Cernusco Sul Navigloo

Cinisello Balsamo

Cologno Monzese

Corsico

Legnano

Milano

Paderno Dugnano

Pioltello

Rho

Rozzano

San Donato

San Giuliano

Segrate

Sesto San Giovanni

Provincia di Monza e Brianza

Brugherio

Cesano Maderno

Desio

Limbiate

Lissone

Monza

Seregno

Provincia di Varese

Busto Arsizio

Gallarate

Saronno

Varese

Provincia di Como

Cantu’

Como

Provincia di Lecco

Lecco

Provincia di Bergamo

Bergamo

Provincia di Brescia

Brescia

Provincia di Mantova

Mantova

Provincia di Cremona

Cremona

Provincia di Lodi

Lodi

Provincia di Pavia

Pavia

Vigevano

Come restare aggiornati

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Lombardia all’indirizzo http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria. Qui saranno forniti aggiornamenti quotidiani sulle misure attivate, sui dati della qualità dell’aria, sui provvedimenti adottati e i Comuni coinvolti.

L’inquinamento nei prossimi giorni in Lombardia

Ecco le previsioni di Arpa sul fronte inquinamento.

“Fino a giovedì la regione è interessata da correnti stabili da nord, a tratti intense, associate al ramo discendente di un promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale. Oggil’attenuazione del vento nei bassi strati dell’atmosfera e la presenza di qualche nube porterà condizioni meno dispersive ma ancora non favorevoli all’accumulo grazie alla discreta ventilazione in quota. Mercoledì l’interazione del flusso settentrionale con l’orografia Alpina determinerà un rinforzo del vento al suolo con caratteristiche di foehn, dunque condizioni molto favorevoli alla dispersione; vento in attenuazione da Giovedì con passaggio a condizioni neutre o debolmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti”.

