Al Sociale.

Lunedì arriva Molière per Sondrio Teatro

Secondo appuntamento del ricco cartellone di Sondrio Teatro al Teatro Sociale, lunedì 11 novembre in scena “La scuola delle mogli”, di Molière, regia di Arturo Cirillo, che sarà sul palco anche in veste di attore insieme a Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzigallo, Giacomo Vigentini; produzione Marche Teatro – Teatro dell’Elfo – Teatro Stabile di Napoli. Arturo Cirillo, interprete e regista, metterà in scena l’opera di Molière che mescola commedia e tragedia, con il protagonista Arnolfo ossessionato dal timore dell’infedeltà coniugale.

Trama e biglietti

E’ un mondo coloratissimo quello che Arturo Cirillo si è inventato per la sua “Scuola delle mogli”, tanto colorato è il contesto, quanto buia e doppia è l’anima del suo Arnolfo. Così l’attore e regista napoletano torna al suo Molière e lo fa con uno stile maturo, pieno di invenzioni, mettendo in atto un mix di tracce sotto testuali che vanno dalla farsa alla rivista, dall’idea di personaggi marionette a una cupezza che si scioglie in una corsa finale senza meta. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45. I biglietti si possono acquistare presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Sondrio, in piazza Campello, nei punti vendita VivaTicket, La Pianola a Sondrio e Il Mosaico a Tirano, al Teatro Sociale, dalle ore 18 dell’11 novembre, oppure on line su www.vivaticket.it.