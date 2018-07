Matrimonio Ferragni Fedez: la scelta della cremonese in merito alla classica lista nozze.

Matrimonio Ferragni Fedez

La cremonese Chiara Ferragni e il futuro marito Fedez, freschi di pubblicazioni, si accingono a dirsi sì nella splendida cornice di Noto, in Sicilia. Un tempo era la lista nozze, ora si chiede direttamente un bonifico a titolo di contributo per il viaggio di nozze ma, la coppia d’oro lombarda, ha deciso di infrangere le regole.

Tutto in beneficenza

Niente onlus, niente generiche opere di bene, bensì la volontà esplicitata in un post instagram della Ferragni di scegliere una causa e supportarla devolvendo così il corrispettivo dei doni di nozze. “Abbiamo deciso che invece di chiedere regali per il nostro matrimonio, vogliamo che i nostri ospiti donino e sostengano una buona causa 💪 Non abbiamo ancora deciso quale causa ed è per questo che vogliamo che tu ci aiuti: scrivi un’e-mail a charity@theferragnez.com condividendo una causa personale importante che tu o qualcuno vicino a te state combattendo e quello che ci toccherà di più avrà anche il supporto dei nostri seguaci 😊❤ Esprimi un desiderio 💫 PS: ragazzi questo è un annuncio serio, non inviare e-mail per motivi che non sono super importanti per favore”. Questo il messaggio accompagnato da un video.

Ognuno può sperare

Chiunque può quindi sperare di ricevere il sostegno concreto della coppia più famosa del momento, se la causa verrà ritenuta meritevole di donazione da parte dei ferragnez.