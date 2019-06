Oggi l’assemblea del Cio decide dove si disputeranno le Olimpiadi Invernali 2026. Per Milano, Cortina e la Valtellina è il giorno della verità. A Losanna le delegazioni di Italia e Svezia caleranno gli ultimi assi per convincere i delegati ancora indecisi. La nostra candidatura sarà sostenuta dalla delegazione guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò con i governatori di Lombardia e Veneto e i sindaci di Milano e Cortina. E’ prevista la partecipazione del premier Conte e un video messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. E ancora campioni di ieri e di oggi, che saranno testimonial. Tra loro anche la valtellinese Arianna Fontana.

Olimpiadi Invernali 2026, scocca l’ora del tutto o niente

Il verdetto sarà pronunciato attorno alle 18. Una sentenza senza appello: sarà gioia oppure immensa delusione. La Valtellina è pronta e per attendere l’esito del voto dei delegati all’assemblea del Cio è stato organizzato un evento in piazza Garibaldi a Sondrio.

Tutti in piazza per attendere la decisione

In centro città si raduneranno, su invito del Coni provinciale e dell’assessore regionale Massimo Sertori, decine di sci club e associazioni sportive della nostra provincia. Ci saranno diversi campioni e i ragazzini che stanno frequentando il grest e molti sindaci del territorio, a cominciare da quello di Sondrio Marco Scaramellini e dal presidente della Provincia Elio Moretti. Sarà un’attesa lunga che scatterà alle 15 quando sarà acceso il maxischermo collegato con le reti Rai che prevedono la diretta. E ancora, i mercatini e le degustazioni di prodotti tipici grazie a Coldiretti e una merenda per tutti i bambini presenti, che saranno anche coinvolti in alcune attività. Il programma è in fase di definizione in queste ore e potrebbero esserci anche sorprese. Mentre a Losanna, sede dell’assemblea del Cio, si continuerà fino all’ultimo minuto nell’opera di convincimento dei delegati in una sfida con Stoccolma all’ultimo voto.

Centro Valle segue l’evento in diretta

Per seguire in diretta la decisione del Cio, Centro Valle effettuerà una diretta web da piazza Garibaldi. Un modo che abbiamo scelto per far vivere l’emozione dell’attesa anche a chi non potrà essere fisicamente in centro a Sondrio.

