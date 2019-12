Parco Orobie Valtellinesi: cambio al vertice.

Parco Orobie, Codega presidente

Il sindaco di Colorina Doriano Codega è il nuovo presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi: la Comunità del Parco, formata dai presidenti della Provincia e delle Comunità montane di Morbegno, Sondrio e Tirano, lo ha eletto nella riunione che si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì 13 dicembre nella sede di Albosaggia. “Per me è una grande soddisfazione – ha dichiarato il neo presidente – Ringrazio chi ha riposto la sua fiducia in me e garantisco il massimo impegno per valorizzare le straordinarie caratteristiche del nostro parco. La sfida sarà quella di coniugare il rispetto dell’ambiente con lo sviluppo del territorio: sarà un lavoro di squadra che vedrà impegnati il Consiglio di gestione e tutti i sindaci, uno sforzo collettivo per ribadire la rilevanza strategica delle aree montane. Partiremo da ciò che è stato realizzato in questi anni dal presidente Walter Raschetti che mi ha lasciato un ente in ottima salute”.

Il direttivo

Secondo quanto previsto dallo statuto, il consigliere provinciale Franco Angelini, delegato del presidente della Provincia Elio Moretti, e i presidenti delle tre Comunità montane di Morbegno, Sondrio e Tirano (rispettivamente Emanuele Nonini, Tiziano Maffezzini e Gian Antonio Pini) hanno dapprima eletto all’unanimità il nuovo presidente, quindi gli altri componenti del Consiglio di gestione: i sindaci di Forcola Tizano Bertolini, Aprica Dario Corvi e Cedrasco Nello Oberti, che già ne faceva parte. Per gli altri due membri bisognerà attendere la designazione della Regione Lombardia e quella congiunta delle associazioni agricole. Con i quattro componenti già eletti, il Consiglio di gestione sarà comunque pienamente operativo.

Raschetti lascia dopo tre mandati

Dopo tre mandati, lascia la presidenza Walter Rachetti. Che commenta: “Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata dai tre presidenti della Provincia che mi hanno nominato: Fiorello Provera, Massimo Sertori e Luca Della Bitta – ha sottolineato – Per me è stata un’esperienza bellissima: un incarico che ho svolto con impegno e grande passione. Ringrazio i dipendenti, i collaboratori e i consiglieri con cui ho condiviso il lavoro. Il nuovo presidente e i consiglieri sono amministratori preparati e sono certo che sapranno gestire il Parco nel migliore dei modi in un momento di grande cambiamento”.