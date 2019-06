La Giornata del Verde Pulito è un appuntamento tradizionale tra gli eventi che Regione Lombardia promuove ogni anno per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali.

Premiazioni

La novità dell’edizione 2019, che si è svolta lo scorso 7 aprile, è un concorso per premiare le foto più belle scattate durante le numerose iniziative che si sono svolte in tutta la Lombardia. Il premio è stato consegnato oggi al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

Partecipanti

Hanno partecipato all’iniziativa 151 Comuni lombardi e 143 Parchi e Associazioni, Enti, Gruppi di Volontariato e Aggregazione e Scuole che hanno organizzato sul proprio territorio azioni di sistemazione e recupero di aree verdi comunali e protette.

Azioni virtuose

“La Giornata del Verde pulito, istituita con legge regionale – ha detto Cattaneo – con la sua azione di stimolo e sensibilizzazione, contribuisce a consolidare nei Comuni lo svolgimento di iniziative sul territorio a tutela dell’ambiente. In particolare si è dato impulso ad azioni dirette per la pulizia di boschi, sponde di laghi, di fiumi e di altri corsi d’acqua, nonchè di aree verdi, oltre ad eventi di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione”.

Cultura ambientale

“E’ stata un’occasione anche per informare i cittadini sulle tematiche ambientali – ha aggiunto – per formare una cultura ambientale tra le giovani generazioni e per creare sinergie tra coloro che operano sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente. Ringrazio tutti per aver partecipato: i volontari, le associazioni, i comitati dei cittadini e le scuole che si sono attivati in questa occasione”.

Sfida a colpi di like

Alla call fotografica, hanno risposto 38 Comuni. La foto che ha ricevuto più ‘mi piace’ in relazione alla popolazione è del comune di Rogolo (SO).

Ecco la classifica:

1. Comune di Rogolo (SO)

2. Comune di Malonno (BS)

3. Comune di Villasanta (MB)

4. Comune di Mulazzano (LO)

5. Comune di Bellinzago Lombardo (MI)

Menzione speciale per la fotografia più evocativa della Giornata

del Verde Pulito al Comune di Salò (BS).

Premi

A tutti i partecipanti è stata consegnata una pergamena in ricordo dell’impegno di ogni Comune nella cura e nella tutela delle aree verdi. A primi cinque classificati e al Comune che ha ricevuto la menzione è stata donata anche una pubblicazione su Palazzo Lombardia. Il Comune di Rogolo ha vinto l’utilizzo del Belvedere (il 39piano di Palazzo Lombardia) per l’organizzazione di un proprio evento o di un’iniziativa dedicata alle tematiche ambientali, sviluppate con le scuole e le realtà associative del territorio e coerenti con la politica regionale, che si terrà nel prossimo autunno.

Lunga storia

Dal 1987, quando un gruppo di Comuni della Brianza organizzò la prima Giornata del Verde Pulito, con la partecipazione di associazioni ambientaliste e sportive, l’iniziativa è cresciuta coinvolgendo negli anni oltre 400 comuni, volontari, associazioni e scuole. Nel 1991 è stata approvata la legge regionale n.14, che istituisce ufficialmente la Giornata del Verde Pulito. La prossima edizione della Giornata del Verde Pulito si svolgerà il 19 aprile 2020.