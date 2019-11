Domenica 24.

Pranzo di Natale a Tirano per l’Associazione Italiana Celiachia Lombardia

Domenica 24 novembre alle 12.30 torna a Tirano il tradizionale pranzo pre-natalizio organizzato dall’Associazione Italiana Celiachia Lombardia. Ad ospitare l’evento sarà la Vineria Tirano, una delle 19 strutture aderenti al network Alimentazione Fuori Casa di AIC Lombardia presenti nell’area del capoluogo della Valtellina.

Commento

“Il pranzo è un’occasione d’incontro per conoscersi e scambiarsi gli auguri natalizi dedicato non solo ai soci, ma anche ad amici e simpatizzanti” spiega Isidoro Piarulli, presidente di AIC Lombardia. La provincia di Sondrio è l’ottava in Lombardia per numero di strutture a misura di celiaco appartenenti al network AFC e precede zone con un numero superiore di abitanti come Lecco e Mantova. Prenotazione obbligatoria da fare entro mercoledì 20 novembre chiamando Daniela al numero 347.6883895 o Chiara al 347.8341328.