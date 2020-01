Sicurezza sui treni Trenord? Da quest’anno tutte le forze dell’ordine viaggiano gratis. Lo ha annunciato la stessa società sottolineando che “A partire dal 1 gennaio 2020 con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, è consentita la circolazione a titolo gratuito agli ufficiali ed agenti appartenenti a tutti i Corpi, cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza, sui servizi ferroviari regionali nell’area di applicazione della tariffa della Regione Lombardia”.

Dopo l’idea di affidare anche a poliziotti in congedo e volontari la sicurezza sulla tratta ferroviaria Milano – Lecco, che è stata definita in più di una occasione una delle peggiori della Regione, con la sperimentazione partita proprio da Lecco, ora Trenord ha deciso di concedere a uomini della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, agenti della Penitenziaria, Vigili del Fuoco, agenti delle Polizie Locali, membri dell’Esercito italiano, dell’Aeronautica e della Marina militare, di viaggiare gratuitamente in tutta la Lombardia.

Ma che doveri hanno gli esponenti delle forze dell’ordine che viaggiano gratis

“Gli agenti e ufficiali delle Forze dell’Ordine, ad eccezione degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su richiesta del personale di scorta, sono tenuti a fornire idonea assistenza per eventuali urgenze o emergenze, in caso di necessità di accertamento di identità personale e/o per interventi di ripristino dell’ordine e la sicurezza pubblica in aderenza a quanto previsto dalle vigenti norme e regolamenti” si legge sul sito di Trenord.

