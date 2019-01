Tornare in forma dopo le feste: ecco i consigli del dottor Missaglia, il “dietologo dei vip” (è praticamente ospite fisso alla trasmissione tv La Prova del Cuoco condotta da Elisa Isoardi) che ha casa a Mandello. Il dietologo Marco Missaglia, già ben prima del Natale, ci aveva illustrato come evitare di aumentare troppo il girovita senza però rinunciare al gusto. Ma chi non h fatto tesoro delle sue indicazioni? Bhè… a tutto c’è rimedio.

Tutti vogliono tornare in form dopo le feste

Le festività natalizie sono passate e hanno lasciati nel cuore dolci ricordi ma anche sul girovita qualche centimetro in piu’. Siamo entrati quindi nel periodo in cui ai propositi per il nuovo anno vanno ad aggiungersi quelli ( forse più impegnativi) per una remise en forme che ci faccia recuperare dopo le laute libagioni delle feste. Il dottor Missaglia, specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia è intervenuto su questo argomento in una recente intervista televisiva ad Angoli su Espansione TV. Lo specialista ha ricordato che non dev’essere una motivazione puramente estetica a ispirare i nostri propositi ma soprattutto la consapevolezza che il sovrappeso e il girovita aumentato costituiscono un reale fattore di rischio per la nostra salute cardiovascolare e non solo.

Cosa fare allora?

“Dobbiamo mettere in atto non diete troppo restrittive o strampalate ma è opportuno iniziare ad alimentarci con cibi semplici, con carni bianche, cucinate ai ferri o ancor meglio con la cottura a vapore che se fatta contestualmente a verdure e legumi è in grado di insaporire gli alimenti come appunto le carni bianche o anche i pesci magri” ha spiegato. “È importante ridurre in modo importante l’apporto in sale, di cui abbiamo abusato in questi ultimi giorni con zamponi e insaccati, non condannandoci comunque a mangiare tristemente in modo insipido anzi insaporendo gli alimenti con spezie come li curry, lo zafferano o ancora il pepe o il peperonicino”. Utile eliminare anche gli alcolici e anche il vino con le bollicine. Ammesso un bicchiere di rosso ma non tutti i giorni ( almeno un questo periodo). “Sicuramente non devono mancare dalle nostre tavole verdure e frutti meglio di stagione – conclude il medico mandellese che già aveva sottolineato tutto ciò nelle puntate televisive di inizio anno nella mattinata di Raiuno – quindi via libera a kiwi ricchi di vitamina C ma anche ai colorati agrumi tra i quali non può mancare certo il pompelmo”.