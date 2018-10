Un “condor!” hanno urlato senza rendersi conto di cosa avevano effettivamente di fronte. Un avvistamento straordinario che ha lasciato basiti i due giovani protgonisti della vicenda.

Un condor in Valchiavenna

Due valchiavennaschi hanno incontrato sulla strada che porta a Madesimo un animale che si credeva estinto. Invece di un condor però quello che hanno fotografato era un grifone, uccello rapace estinto ma reintrodotto in Francia e in Friuli da dove probabilmente si deve essere spostato fino in Valchiavenna.

Tutto il racconto su Centro Valle uscito sabato 20 ottobre 2018

