La città di Sondrio è al top in Lombardia per il verde urbano pro capite. Lo rivela un’indagine resa nota oggi, lunedì 27 gennaio, dalla Coldiretti regionale.

Verde urbano contro lo smog

A provocare lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. A Milano, ad esempio, ogni abitante dispone di 18,1 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 32,8. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale sulla base dei dati Istat, in occasione della nuova allerta inquinamento in Lombardia che domani, martedì 28 gennaio, farà scattare le misure temporanee antismog di primo livello nei Comuni con più di 30 mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Monza e Brianza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova.

La classifica regionale del verde urbano

La disponibilità pro capite di verde urbano nelle principali città lombarde – precisa la Coldiretti regionale – varia da provincia a provincia. A Lecco ogni abitante ha a disposizione 15,4 metri quadrati di verde urbano; segue Milano con 18,1; Varese con 19,9; Pavia con 23,8; Bergamo con 25,2; Brescia con 25,8 metri quadrati per abitante; Cremona con 28,3 metri quadrati; Mantova con 38,7 metri quadrati; Lodi con 57,6; Como con 70; Monza con 70,5 metri quadrati per abitante. Infine, cioè al top della classifica, troviamo Sondrio con 297 metri quadrati di verde urbano pro capite.

“Favorire la diffusione di parchi e giardini”

“Nella lotta allo smog – sottolinea la Coldiretti – occorre favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. Una pianta adulta – precisa Coldiretti – è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. Non si può però continuare a rincorrere le emergenze, ma – continua la Coldiretti – bisogna intervenire in modo strutturale ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato sperimentando anche nuove soluzione innovative come i giardini e gli orti verticali che privilegiano le varietà più efficaci”.