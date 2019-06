Dei 215 alberghi, ristoranti, pasticcerie e caffè inseriti nella 43esima Guida ai “Locali storici d’Italia”, il volume gratuito che segnala i templi dell’ospitalità italiana che hanno raggiunto almeno 70 anni di esercizio, 32 sono lombardi. Tra le referenze della regione, che si posiziona al secondo posto nello Stivale per tasso di storicità (meglio solo il Veneto), la provincia più rappresentata è Milano (14 locali), seguita da Como (6), Bergamo (4), Brescia (4), Cremona (2) e Pavia (2).

Como e i suoi Locali storici d’Italia

Hanno inventato l’aperitivo, il primo gelato da passeggio e il primo disco. Ma hanno dato vita anche alla prima orchestra interamente al femminile e ai primi tentativi di impiattamento. Pionieri ormai classici, datati ma senza crisi d’età, sono i “Locali storici d’Italia” con 180

anni d’età media.

Per Enrico Magenes, presidente dell’Associazione Locali Storici d’Italia che da 43 anni cura la Guida gratuita: “Questi locali rappresentano dei veri e propri ‘musei dell’ospitalità e del gusto’ made in Italy, una risorsa eccezionale per il turismo che consente di scoprire concretamente, attraverso testimonianze, arredi e ricordi, il patrimonio storico del nostro Paese”.

Sono stati teatro di episodi storici, luoghi di ristoro, rifugio e ispirazione per personalità politiche, celebrità, artisti e letterati, ma anche incubatori di trend e mode che hanno radicalmente cambiato il “gusto italiano”, protagonista dell’edizione 2019 della Guida, disponibile da quest’anno anche in formato app.

Nell’itinerario alla scoperta dei più longevi santuari del palato tricolore, le storie di ospitalità, bellezza e cucina di questi locali incrociano e raccontano la storia stessa del Paese, dal dominio straniero all’Unità d’Italia, fino al boom economico del dopoguerra; dalla commedia dell’arte, al futurismo, al neorealismo.

I locali comaschi inseriti nella Guida sono: Villa Serbelloni a Bellagio, Crotto dei Platani a Brienno, Trattoria del Vapore e Villa D’Este a Cernobbio, Crotto del Sergente a Como e Grand Hotel Tremezzo a Tremezzina.