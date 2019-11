Incidente questo pomeriggio, lunedì 4 novembre, poco prima delle 15.

Autocisterna di Gpl si ribalta a Corrido

L’episodio è avvenuto in località Ponte di Sotto, via per la Pineta. Per cause ancora in corso di ricostruzione un’autocisterna che trasportava GPL si è ribaltata su un fianco. Spetterà ai Carabinieri di Menaggio ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Due feriti

A bordo c’erano due uomini di 44 e 49 anni, lievemente feriti. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente in attesa dell’arrivo della squadra di pompieri specializzata in travasi di Gpl del nucleo regionale NBCR Lombardia.