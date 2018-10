Momenti di paura per un bimbo di appena un anno rimasto vittima di una brutta caduta. E’ accaduto a Tirano.

Brutta caduta, intervengono i soccorritori

Secondo quanto si è appreso, i soccorritori del servizio di emergenza e urgenza sono stati allertati questa mattina poco prima delle 11.30 per le ferite riportate da un bambino di un anno in seguito a una caduta. L’incidente è avvenuto in centro a Tirano e sul posto la centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa. I sanitari sono giunti sul luogo in codice giallo, indice di ferite di media gravità. Stesso codice è stato utilizzato per il successivo trasporto del piccolo in ospedale a Sondrio dove i medici gli hanno prestato le cure del caso e lo hanno sottoposto a ulteriori accertamenti. Il quadro clinico non sarebbe fortunatamente preoccupante.