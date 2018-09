Incidente in montagna ieri, intorno alle 18.30, a Lezzeno.

AGGIORNAMENTO ORE 14 – Terribile notizie dall’ospedale Niguarda di Milano. Riccardo Rovelli, 27enne che ieri, domenica 23 settembre, è caduto a Lezzeno, non è riuscito a sopravvivere. Troppo gravi le sue ferite. La comunità di Inverigo piange la scomparsa del giovane.

Cade a Lezzeno, grave un giovane

E’ caduto sui sentieri sopra Lezzeno, nelle vicinanze del Monte San Primo. E’ gravissimo Riccardo Rovelli, 27 anni, trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Niguarda di Milano. Non sono ancora chiari i motivi della caduta che l’ha fatto precipitare per alcuni metri. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il giovane, residente a Inverigo, era stato a pranzo con alcuni amici al Rifugio Martina al San Primo. Dopo la caduta le sue condizioni sono sembrate subito molto gravi, per questo sul posto è arrivato anche l’elisoccorso. C’è grande apprensione.

