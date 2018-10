Sono iniziate in città le operazioni per il censimento e sono stati subito segnalati truffatori in azione.

Truffatori in azione, l’allarme del Comune

Sono iniziate in questi giorni le operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolgerà nel Comune di Sondrio circa un migliaio di famiglie. E, contestualmente, sono stati segnalati però incresciosi episodi: protagonisti truffatori senza scrupoli che, fingendosi dipendenti del Comune, sono riusciti a farsi aprire le porte di diverse case con l’intento di mettere a segno, appunto, truffe e furti. Diverse le segnalazioni ai Carabinieri e alla Polizia di Stato.

Parla l’assessore Dell’Erba

“Raccomandiamo la massima prudenza – afferma l’assessore ai Servizi demografici, Barbara Dell’Erba – e di aprire la porta solo a personale munito di tesserino dell’Istat, che comprova l’incarico affidato nell’ambito dello svolgimento del Censimento permanente. Nel caso in cui fossero interpellati dai cittadini, i rilevatori sono sempre tenuti a dimostrare la loro identità e l’ufficialità dell’incarico. Segnalate alle Forze dell’ordine, invece, la presenza di persone non autorizzate che si spacciano per dipendenti comunali. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunale di Censimento al numero 0342-526200”.