Cernobbio in lutto. Nella notte, all’età di 95 anni, è venuta a mancare la conosciutissima Nonna Pupa.

Cernobbio in lutto: addio Nonna Pupa

La dolce Ida Franti è stata l’ideatrice del Giardino della Valle. Grazie alla sua caparbietà è riuscita a trasformare quella che era una discarica abusiva in una rigogliosa area verde. Nonostante le innumerevoli difficoltà, insieme all’aiuto della nipotina Giulia, è riuscita a trasformare quella che un tempo era conosciuta dalla gente del luogo come la “Valle dei Rovi” in un giardino meraviglioso. Ha inoltre fondato l’associazione il Giardino della Valle. In questo modo, con i proventi delle quote associative, è riuscita anche a migliorare alcuni aspetti del giardino, fino a completarlo.