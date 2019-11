Sono giornata difficili per Cernobbio, che non solo deve affrontare l’emergenza dovuta alla frana a Rovenna (QUI I DETTAGLI), ma è anche in lutto per la scomparsa di una volto noto ed amatissimo in città.

Cernobbio si prepara a salutare Nonna Pupa

Domani, sabato 23 novembre 2019, ci saranno i funerali di Ida Franti, scomparsa nella notte di mercoledì all’età di 95 anni. L’anziana, da tutti conosciuta come Nonna Pupa, è stata l’ideatrice del Giardino della Valle. Grazie alla sua caparbietà è riuscita a trasformare quella che era una discarica abusiva in una rigogliosa area verde.

Cernobbio domani la saluterà alle 10.30 all’interno della Chiesa del Redentore.